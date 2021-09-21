В Турции открылся парк в честь Национального героя Азербайджана

В турецком городе Бурса состоялось открытие парка в честь Национального героя Азербайджана, полковника-лейтенанта, шехида Ширина Мирзаева.

В турецком городе Бурса состоялось открытие парка в честь Национального героя Азербайджана, полковника-лейтенанта, шехида Ширина Мирзаева.

Об этом Report сообщила заведующая отделом пропаганды, информации и аналитического исследования Госкомитета по работе с диаспорой Василя Вахидгызы.

По ее словам, в мероприятии приняли участие супруга Национального героя, бывший депутат Флора Гасымова, представители муниципалитета Бурсы и другие официальные лица.

Отметим, что Ш.Мирзаев родился 5 января 1947 года в Ханкенди. Он погиб 18 июня 1992 года во время боевой операции на Сырхавендском направлении Агдамского района, подорвавшись на мине. В 1994 году был удостоен звания "Национальный герой Азербайджана".