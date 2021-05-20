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В Тбилиси обсудили азербайджано-грузинское сотрудничество

В Тбилиси обсудили азербайджано-грузинское сотрудничество Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия встретился с заместителем председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Вагифом Сеидбековым.
Диаспора
20 мая 2021 г. 18:36
В Тбилиси обсудили азербайджано-грузинское сотрудничество

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия встретился с заместителем председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Вагифом Сеидбековым.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Грузии.

Стороны обсудили плодотворное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном во многих областях. Подтверждена важность углубления стратегического партнерства между двумя странами.

Во встрече также приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие официальные лица.

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