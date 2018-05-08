В Стамбуле откроется парк Азербайджанской Демократической Республики

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В рамках сотрудничества Госкомитета по работе с диаспорой и муниципалитета Малтепе Стамбула в Турции пройдет ряд мероприятий, приуроченных к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Госкомитете, 15 мая на территории муниципалитета Малтепе Стамбула состоится открытие "Парка 100-летия Азербайджанской Демократической Республики".

Кроме того, в Культурном центре Тюркян Сайлан пройдет конференция по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики и 95-летия общенационального лидера Гейдара Алиева. В Турции также предусмотрены выставка работ азербайджанских художников, презентация каталога представленных на выставке работ, гала-концерт с участием мастеров искусства и танцевальных коллективов Азербайджана и Турции.

На конференции планируется участие представителей науки, официальных лиц Азербайджана и Турции.

В рамках мероприятия группе наследников основателей Азербайджанской Демократической Республики будут вручены почетные грамоты Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики.