В Смоленске почтили память азербайджанского солдата, погибшего во время ВОВ

Москва. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Смоленске почтили память азербайджанского солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны. Останки солдата были обнаружены поисковой группой "Долг".

Как сообщает российское бюро Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в России, на торжественном мероприятие "Вахта памяти" собрались родственники погибших на Смоленщине солдат 101-й стрелковой дивизии. Среди них были и родственники азербайджанца, ефрейтора Ибиша Мирзаева.

По распоряжению посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглы родственникам оказали помощь для участия в мероприятии и они спустя 75 лет смогли посетить могилу погибшего предка.

Отметим, что останки 26 солдат были преданы земле в братской могиле в селе Лобаново Демидовского района Смоленской области 21 сентября 2017 года.