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В Швеции азербайджанская диаспоры провела пикет в знак протеста против провокаций Армении

В Швеции азербайджанская диаспоры провела пикет в знак протеста против провокаций Армении В столице Швеции Стокгольме прошел пикет в знак протеста против провокаций вооруженных сил Армении против Азербайджана.
Диаспора
24 сентября 2022 г. 03:25
В Швеции азербайджанская диаспоры провела пикет в знак протеста против провокаций Армении

В столице Швеции Стокгольме прошел пикет в знак протеста против провокаций вооруженных сил Армении против Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, группа активистов азербайджанской диаспоры, проживающих в Швеции, собралась перед зданием Королевского парламента и потребовала прекратить армянские провокации, повлекшие человеческие жертвы.

Выступившие на митинге информировали местную общественность о событиях, происходящих в приграничном с Арменией районе, на шведском и английском языках, рассказывали о провокациях, совершенных армянскими войсками. Члены нашей диаспоры, обратившиеся в международные институты и страны мира, призвали не закрывать глаза на провокации, осуществляемые армянской стороной, и дать им должную оценку.

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Версия на азербайджанском языке İsveçdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatlarına etiraz olaraq piket keçirilib

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