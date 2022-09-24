В Швеции азербайджанская диаспоры провела пикет в знак протеста против провокаций Армении

В столице Швеции Стокгольме прошел пикет в знак протеста против провокаций вооруженных сил Армении против Азербайджана.

В столице Швеции Стокгольме прошел пикет в знак протеста против провокаций вооруженных сил Армении против Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, группа активистов азербайджанской диаспоры, проживающих в Швеции, собралась перед зданием Королевского парламента и потребовала прекратить армянские провокации, повлекшие человеческие жертвы.

Выступившие на митинге информировали местную общественность о событиях, происходящих в приграничном с Арменией районе, на шведском и английском языках, рассказывали о провокациях, совершенных армянскими войсками. Члены нашей диаспоры, обратившиеся в международные институты и страны мира, призвали не закрывать глаза на провокации, осуществляемые армянской стороной, и дать им должную оценку.