В результате вмешательства Госкомитета освобожден удерживаемый в заложниках в Астрахани азербайджанец

Гражданин Азербайджана Тарлан Мустафаев, содержавшийся в качестве заложника в Астраханской области России, освобожден в результате вмешательства Государственного комитета по работе с диаспорой.

Гражданин Азербайджана Тарлан Мустафаев, удерживаемый в качестве заложника в Астраханской области России, освобожден в результате вмешательства Государственного комитета по работе с диаспорой.

Как сообщили Report в Госкомитете, обратившийся в комитет гражданин Азербайджана Исмаил Мустафаев сказал, что его сын Тарлан Мустафаев был обманным путем отправлен в Астрахань якобы для встречи с бизнесменами.

Однако впоследствии выяснилось, что у человека, отправившего Тарлана Мустафаева в РФ, был большой долг астраханским бизнесменам. По этой причине эти бизнесмены держали Тарлана в качестве заложника. Отец сообщил, что сын два года незаконно содержался на хозяйственном участке в Приволжском районе Астрахани.

Госкомитет связался с председателем Национально-культурного общества азербайджанцев Астраханской области Вахидом Рагимовым, после чего вопрос был рассмотрен. Председатель общества побывал на месте содержания нашего соотечественника, и после переговоров добился его освобождения.

Освобожденный Тарлан Мустафаев выразил признательность азербайджанской диаспоре и Государственному комитету по работе с диаспорой.

При содействии председателя Национально-культурного общества азербайджанцев Астраханской области Вахида Рагимова Т.Мустафаев отправлен в Азербайджан.