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В различных мечетях Европы прочитаны молитвы в память о жертвах Ходжалы

В различных мечетях Европы прочитаны молитвы в память о жертвах Ходжалы Во всем мире продолжаются мероприятия памяти жертв Ходжалинского геноцида
Диаспора
27 февраля 2021 г. 14:55
В различных мечетях Европы прочитаны молитвы в память о жертвах Ходжалы

Во всем мире продолжаются мероприятия памяти жертв Ходжалинского геноцида. Наши соотечественники посетили мечети, действующие в немецких городах Гельзенкирхене, Кельне, Берлине и других, и почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, на мероприятиях была представлена информация о Ходжалинском геноциде и осуждены зверства, совершенные 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями против гражданских лиц в азербайджанском городе Ходжалы, названные преступлениями против человечности.

Наши соотечественники, почтившие минутой молчания память жертв геноцида, прочитали молитвы за упокой душ жертв трагедии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropanın müxtəlif məscidlərində Xocalı qurbanlarının xatirəsinə dualar oxunub

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