В различных мечетях Европы прочитаны молитвы в память о жертвах Ходжалы

Во всем мире продолжаются мероприятия памяти жертв Ходжалинского геноцида

Во всем мире продолжаются мероприятия памяти жертв Ходжалинского геноцида. Наши соотечественники посетили мечети, действующие в немецких городах Гельзенкирхене, Кельне, Берлине и других, и почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, на мероприятиях была представлена информация о Ходжалинском геноциде и осуждены зверства, совершенные 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями против гражданских лиц в азербайджанском городе Ходжалы, названные преступлениями против человечности.

Наши соотечественники, почтившие минутой молчания память жертв геноцида, прочитали молитвы за упокой душ жертв трагедии.