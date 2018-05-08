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    В Подмосковье открыли памятник бакинской нефти

    В честь Дня Победы в Военно-историческом музее Истринского района установлен монумент Нефтяная вышка - память бакинской нефти© Report

    Москва. 8 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанцы Подмосковья отпраздновали 73-ую годовщину со дня победы над фашизмом, сообщает российское бюро Report.

    В честь Дня Победы в Военно-историческом музее Истринского района установлен монумент "Нефтяная вышка - память бакинской нефти".

    Вышка - точное подобие бакинских нефтяных вышек времен Великой Отечественной войны.

    Председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области (РНКАА МО) Эльшан Ибрагимов в ходе церемонии открытия монумента рассказал о неоценимом вкладе бакинских нефтяников в годы войны.

    "Истра - город воинской доблести. Здесь началось контрнаступление советских войск под Москвой, масштабы которой были бы немыслимы без бакинского горючего", - заявил Э.Ибрагимов.

    Выступавшие отметили вклад азербайджанского и других народов бывшего СССР в общее дело победы над фашизмом.

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