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В Париже прошла выставка-акция, посвященная разрушенному культурному наследию Западного Азербайджана

В Париже прошла выставка-акция, посвященная разрушенному культурному наследию Западного Азербайджана Перед штаб-квартирой ЮНЕСКО в Париже была организована выставка-акция, отражающая разрушение культурного наследия Западного Азербайджана.
Диаспора
20 сентября 2022 г. 19:05
В Париже прошла выставка-акция, посвященная разрушенному культурному наследию Западного Азербайджана

Перед штаб-квартирой ЮНЕСКО в Париже была организована выставка-акция, отражающая разрушение культурного наследия Западного Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Акция прошла в рамках мероприятия "Создание межкультурного диалога", организованного Ассоциацией "Справедливость и права без границ" (Justice et Droits Sans Frontieres). Главная цель заключалась в привлечении внимания французской общественности и международных структур к целенаправленному разрушению армянами культурного наследия западных азербайджанцев, густонаселенных кварталов Еревана, в том числе квартала Тепебаши.

На выставке были представлены фотографии с изображениями Иреванской крепости, Сардарабадской крепости, дворца Сардар, Салимского караван-сарая, монументального комплекса Уруд, квартала Тепебаши, могилы Ашыга Алескера, мечети Аббаса Мирзы, мечети Сардар, мечети Раджаб-паши и другими памятниками нашего культурного наследия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Qərbi Azərbaycanın mədəni irsinin dağıdılmasına həsr olunan sərgi-aksiya keçirilib

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