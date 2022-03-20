В Париже прошла первая научная конференция в связи с праздником Новруз

В Париже прошла научная конференция под названием "Место Новруза в системе церемоний тюркских народов".

В Париже прошла научная конференция под названием "Место Новруза в системе церемоний тюркских народов".

Как передает французское бюро Report, конференция организована научной ассоциацией “ALİM” в культурном центре при содействии посольства Азербайджана во Франции, Госкомитета по работе с диаспорой и Ассоциации диалога Франция-Азербайджан.

В конференции приняли участие французские профессора, журналисты, адвокаты, члены азербайджанской общины Франции и другие гости.

Завотделом "Этнографии тюркских народов" Института этнографии и антропологии НАНА Гюллю Йологлу рассказала об истории и традициях праздника Новруз.

Также была организована выставка работ проживающих о Франции художников Эсмер Нариманбековой, Сахиба Асадли и Тулай Мусы.

В завершении гостям были преподнесены праздничные сладости.