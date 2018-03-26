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    В Париже отметили праздник Новруз - ФОТО

    © Report

    Париж. 26 марта. REPORT.AZ/ В азербайджанской школе, функционирующей в Париже, в исполнении учащихся состоялось торжество посвященное празднику Новруз.

    Как сообщает Западное бюро Report, на празднике, прошедшем в Азербайджанском культурном центре, организованном со стороны Дома Азербайджана в Париже при поддержке посольства Азербайджана во Франции азербайджанские дети исполнили праздничные песни, сыграли сцены отражающие традиции праздника Новруз.

    В ходе мероприятия французским гостям была предоставлена информация об атрибутах праздника Новруз, было продемонстрировано оформление щякярбуры и приготовление других национальных сладостей.

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