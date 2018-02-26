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    В Москве помянули жертв Ходжалинской трагедии

    В Исламском культурном центре общества Ахли-Бейт за упокой душ невинно убиенных совершен намаз

    Москва. 26 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанцы Москвы провели два мероприятия, посвященные трагедии в Ходжалы, передает российское бюро Report.

    Так, в Исламском культурном центре общества "Ахли-Бейт" за упокой душ невинно убиенных был совершен  намаз.

    Руководитель общества Низами Балогланов отметил, что Ходжалинский геноцид - это общая боль всех азербайджанца независимо от страны проживания.

    В память о погибших был дан эхсан.

    Наряду с этим азербайджанские общественные организации Москвы и Московской области, входящих в систему национально-культурных автономий, провели памятное мероприятие, в рамках которого также был дан эхсан.

    В рамках мероприятия собравшиеся ознакомились с мини-выставкой литературы и мультимедийной продукции касательно армяно-азербайджанского конфликта и международной кампании "Справедливость Ходжалам", журналами "ИРС-Наследие", изданиями Фонда Гейдара Алиева.

    Гостям был также представлен документальный фильм Фонда Гейдара Алиева, посвященный трагедии.

    В рамках траурного вечера выступили также руководители и представители азербайджанских общественных организаций Москвы, Подмосковья, Казани и Саратова, а также представители турецкой диаспоры России.

    Выступавшие отметили важность консолидированных шагов по признанию Ходжалинской резни геноцидом азербайджанцев и преступлением против человечества.

    Особое внимание было уделено кампании "Справедливость Ходжалам", инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, которая продолжает играть важнейшую роль в информировании мировой общественности о Ходжалинском геноциде.

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