В Москве помянули жертв Ходжалинской трагедии

Москва. 26 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанцы Москвы провели два мероприятия, посвященные трагедии в Ходжалы, передает российское бюро Report.

Так, в Исламском культурном центре общества "Ахли-Бейт" за упокой душ невинно убиенных был совершен намаз.

Руководитель общества Низами Балогланов отметил, что Ходжалинский геноцид - это общая боль всех азербайджанца независимо от страны проживания.

В память о погибших был дан эхсан.

Наряду с этим азербайджанские общественные организации Москвы и Московской области, входящих в систему национально-культурных автономий, провели памятное мероприятие, в рамках которого также был дан эхсан.

В рамках мероприятия собравшиеся ознакомились с мини-выставкой литературы и мультимедийной продукции касательно армяно-азербайджанского конфликта и международной кампании "Справедливость Ходжалам", журналами "ИРС-Наследие", изданиями Фонда Гейдара Алиева.

Гостям был также представлен документальный фильм Фонда Гейдара Алиева, посвященный трагедии.

В рамках траурного вечера выступили также руководители и представители азербайджанских общественных организаций Москвы, Подмосковья, Казани и Саратова, а также представители турецкой диаспоры России.

Выступавшие отметили важность консолидированных шагов по признанию Ходжалинской резни геноцидом азербайджанцев и преступлением против человечества.

Особое внимание было уделено кампании "Справедливость Ходжалам", инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, которая продолжает играть важнейшую роль в информировании мировой общественности о Ходжалинском геноциде.