​В Казани обсудили перспективные направления сотрудничества Татарстана и Азербайджана

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ На прошлой неделе в Казани прошло заседание круглого стола на тему «Перспективные направления сотрудничества Татарстана и Азербайджана».

Как передает Report, организатором данного мероприятия стал представитель татарской диаспоры Азербайджана, общественный деятель Эмин Рамазанов и председатель Всемирного конгресса азербайджанцев РФ по РТ Сарраф Керимов.

У Республики Татарстан и Азербайджанской Республики исторически сложились добрые, теплые отношения, а двустороннее сотрудничество Республики Татарстан и Азербайджанской Республикой официально закреплено подписанием президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым и президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым Соглашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В обсуждении приняли участие сопредседатель ВКА РФ по РТ, полковник в запасе МВД РТ Гашим Исмайылов, заместитель председателя ВКА РФ по РТ, сотрудник УФМС РТ Сафар Сафаров, доктор биологических наук, профессор Ализаде Гасанов, писатель, поэт Исаг Алиев, полковник в запасе Сабир Джафаров, медицинский работник, доктор Фуад Ягубов, предприниматели Бакир Мехтиев, Нариман Тахиров и Мехти Султанов, советник ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Гузель Абульханова, публицист, блоггер Леонид Иванов, заслуженный артист РТ, профессор Миногол Галеев и другие.

Обсуждения коснулись практически всех аспектов возможного сотрудничества, а именно: освоение новых торговых площадок, возможность развития и углубления сотрудничества в сфере туризма, в том числе медицинского туризма, образования, культуры и предпринимательства.

Эмин Рамазанов рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном, после чего был продемонстрирован фильм о последних достижениях Азербайджана, в том числе и о Первых Европейских играх в Баку.

В ходе встречи было предложено немало интересных проектов. Например, Рифкат Фахретдинов, директор внешнеэкономической деятельности компании «Саудагар», организующей бизнес в Китае, предположил возможность сотрудничества Татарстана, Азербайджана и Китая.

Ведущий референт аппарата исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Хайсаров рассказал о прошедшем в декабре в Казани форуме «Деловые партнеры Татарстана», который стал важной площадкой для взаимодействия и налаживания контактов предпринимателей из различных регионов РФ, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Леонид Иванов выступил с инициативой о проведении Фестиваля джазовых пианистов Азербайджана и Татарстана.

Без внимания не оставили и национально-культурный аспект, сотрудник Института Татарской энциклопедии, кандидат исторических наук Булат Хамидуллин, отметил, что важно углубить изучение татарской и азербайджанской диаспор. Он также рассказал, что в планируемом к изданию новом 12-ти томнике Татарской энциклопедии найдет отражение информация не только о татарах Азербайджана, но и о проживающих в Татарстане азербайджанцах.

Кроме того, обсуждалась идея создания «Землячества Татарстана в Азербайджане», что укрепило бы взаимоотношения между республиками.

«Это отличная возможность установления неформальных отношений между нашими соотечественниками, а также курирование проживающих в Азербайджане татар», - подвел итог Эмин Рамазанов.

Перспектива развития дальнейших длительных и плодотворных отношений между республиками есть, а главное, что есть желание сотрудничать. Да и сам формат встречи носил скорее дружеский характер, нежели чем деловой. Сарраф Керимов председатель ВКА РФ по РТ отметил, что Азербайджан и Татарстан - республики, которые «близки по духу».