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В Израиле пройдет акция в поддержку Азербайджана

В Израиле пройдет акция в поддержку Азербайджана 9 августа в израильском городе Тель-Авив состоится шествие-митинг в поддержку независимого государства и азербайджанской армии.
Диаспора
1 августа 2020 г. 14:52
В Израиле пройдет акция в поддержку Азербайджана

9 августа в израильском городе Тель-Авив состоится шествие-митинг в поддержку независимого государства и азербайджанской армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Акция, организованная главой Азербайджанского дома в Израиле Ширин Нехемией Михаели, состоится перед армянским центром и армянской церковью в городе.

Руководитель представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле, политический комментатор газеты The Jerusalem Post Арье Гут сказал, что азербайджанская диаспора впервые готовится провести крупномасштабную акцию солидарности в Израиле. Во время акции будут развеваться государственные флаги Азербайджана и Израиля, звучать лозунги "Карабах принадлежит Азербайджану!", "Карабах – наш и будет нашим!", охрану общественного порядка будет контролировать израильская полиция.

Он отметил, что данная акция свидетельствует о высоком уровне азербайджано-израильских отношений. А.Гут обратился к евреям азербайджанского происхождения, проживающим в Израиле, и призвал их принять активное участие в акции.

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Версия на азербайджанском языке İsraildə Azərbaycana dəstək aksiyası keçiriləcək

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