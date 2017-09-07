Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Израиле обсуждены права этносов, проживающих в постсоветских странах и вопросы иммиграции.

Как сообщает Report, в Тель-Авиве на мероприятии в честь дня независимости страны, проведенном при организационной поддержке посольства Украины приняли участие депутаты парламента Израиля, министр Абсорбции (по делам иммигрантов) этой страны Софа Ландвер, посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, общественно-политические деятели, а также президент Ассамблеи Наций Украины, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины и вице-президент Европейского конгресса азербайджанцев Ровшан Тагиев. В рамках проводимого со стороны Г. Надоленко приема Р. Тагиев провел ряд встреч с официальными лицами Израиля.

На встречах была обсуждена совместная деятельность проживающих во всех странах евреев, в том числе в Украине и Азербайджане, которые впоследствии перебрались в Израиль, с азербайджанцами и с украинцами. В то же время выражена озабоченность тем, что народы и этносы страдают от сепаратизма в странах бывшего Советского Союза (в частности в Украине и в Азербайджане).

Р. Тагиев ознакомил официальных гостей с планами Ассамблеи в связи с правами этнических народов и их совместным проживанием. Предложенные планы были одобрены официальными лицами Израиля.