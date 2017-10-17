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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Израиле началась серия мероприятий, посвящённых Дню независимости Азербайджана.

Как сообщили Report в Международной ассоциации Азербайджан-Израиль (АзИз), на праздничном концерте, организованном Азербайджанским культурным центром, выступила директор центра Егяна Сальман, которая рассказала о важности этого события в истории Азербайджана, о том, что около века назад в Азербайджане впервые на Востоке была образована демократическая парламентская республика, в правительстве которой были министры-евреи, а в парламенте были представлены все национальные меньшинства, проживающие в то время на территории страны.

Было отмечено, что в настоящее время Азербайджан является одной из самых передовых стран региона, успешно развивающая многосторонние связи со всеми государствами, в том числе и с Израилем.

С поздравлением в адрес выходцев из Азербайджана выступила начальник Управления абсорбции муниципалитета Афулы Светлана Черкасова, которая отметила активность азербайджанской общины и важность работы Центра в жизни города.

Затем состоялись выступления артистов и певцов.