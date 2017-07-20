В Израиле организован вечер памяти жертв обстрела армянами села Алханлы

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Израиле был организован вечер памяти в связи с гибелью от пули армянских оккупантов 2-летней азербайджанской девочки Захры Гулиевой.

Как сообщили Report в Международной Ассоциации Азербайджан-Израиль (АзИз), приехавшие из самых разных городов Израиля выходцы из Азербайджана, а также представители других общин, почтили память Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Аллахвердиевой, погибших в селе Алханлы Физулинского района.

Было отмечено, что З.Гулиева стала 195-й малолетней жертвой, павшей от рук армянских националистов, затеявших нагорно-Карабахский конфликт, целью которого был захват исконно азербайджанских земель.

Выступивший генеральный директор ассоциации "АзИз" Лев Спивак от имени азербайджанской общины Израиля выразил глубокую скорбь по поводу случившегося в селе Алханлы и сказал, что гибель ни в чем неповинного ребенка вызывает гнев и негодование. Л.Спивак рассказал собравшимся о том, что нa протяжении нескольких лет ассоциация "АзИз" организует мероприятия памяти жертв трагедии в Ходжалы, чтобы донести до израильской общественности всю правду о кровавых событиях, которые произошли четверть века тому назад, когда погибли ни в чем не повинные мирные люди: "Но самое страшное то, что с тех пор ничего не изменилось – люди продолжают гибнуть и в наши дни, а нагорно-карабахский конфликт так и ждет своего решения".

Директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман призвала мировую общественность во главе с генеральным секретарем ООН обратить должное внимание и предпринять незамедлительные меры по пресечению агрессии армянских захватчиков, мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и безотлагательного возвращения исконно азербайджанских территорий.

Кроме того, на мероприятии были показаны фильмы, рассказывающие о трагедии в Ходжалы и событиях в селе Алханлы Физулинского района, а также представлена азербайджанская народная песня "Лачын" и другие произведения в исполнении известной скрипачки Рены Гаджиевой.