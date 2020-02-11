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В Грузии задержали похитителей 15-летней азербайджанки

В Грузии задержали похитителей 15-летней азербайджанки

В Грузии задержаны двое молодых людей, подозреваемых в похищении 15-летней девушки из села компактного проживания азербайджанцев Туллер района Сагареджо.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел страны. 

Следствием установлено, что 5 февраля 16-летний юноша похитил девушку 2004 г.р. для создания семьи, а его 18-летний двоюродный брат помог ему с похищением.   

В результате оперативно-следственных мероприятий было установлено место, где держали девушку, в тот же день ее вернули родным. 

Похитителей задержали 8 февраля в районе Дедоплисцкаро. В их отношении возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Грузии. Задержанных ждет лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. 

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