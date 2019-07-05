В Грузии в селе компактного проживания азербайджанцев прошла акция протеста - ФОТО

В Грузии жители села Тезекенд в Марнеули - района компактного проживания азербайджанцев, провели акцию протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, сельчане выразили недовольство нехваткой оросительной воды, подаваемой в село.

По их словам, оросительная вода подается в село в различное время по графику, что не позволяет заниматься своевременной поливкой посевных участков.

Поскольку вода в дренаж поступает с перебоями, сюда стекаются сточные воды, что приводит к образованию неприятного запаха.

Посетивший территорию представитель руководства села Тезекенд Вахид Халилов обещал довести жалобу местных жителей до соответствующих структур.

Он отметил, что осведомлен о том, что летом вода подается по графику и ее не хватает для орошения участков.