В Грузии подготовлена петиция об объявлении Новруза национальным праздником

Петиция на азербайджанском и грузинском языках размещена на сайте www.manifest.ge и адресована парламенту Грузии

Подготовлена петиция об объявлении Новруза национальным праздником в Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, автор обращения – общественный деятель Самира Байрамова.

Петиция на азербайджанском и грузинском языках размещена на сайте www.manifest.ge и адресована парламенту Грузии.

В документе отмечается, что Грузия отличается этническим разнообразием и это является богатством страны. По словам автора документа, проживающие в стране различные нацменьшинства считают Грузию своей родиной, однако их участие в политической и культурной жизни страны практически незаметно.

Автор петиции полагает, что культура связывает и сближает народы: "В Грузии Новруз отмечается долгие годы, это доказывает известная поэма "Богатырь в тигровой шкуре". Объявление Новруза национальным праздником сыграет важную роль в укреплении различных этнических групп, проживающих в Грузии, усилении культурных и социальных связей".

Документ должен набрать 2 тыс. подписей, чтобы законодательный орган принял к рассмотрению.