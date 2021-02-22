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В Грузии подготовлена петиция об объявлении Новруза национальным праздником

В Грузии подготовлена петиция об объявлении Новруза национальным праздником Петиция на азербайджанском и грузинском языках размещена на сайте www.manifest.ge и адресована парламенту Грузии
Диаспора
22 февраля 2021 г. 17:18
В Грузии подготовлена петиция об объявлении Новруза национальным праздником

Подготовлена петиция об объявлении Новруза национальным праздником в Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, автор обращения – общественный деятель Самира Байрамова.

Петиция на азербайджанском и грузинском языках размещена на сайте www.manifest.ge и адресована парламенту Грузии.

В документе отмечается, что Грузия отличается этническим разнообразием и это является богатством страны. По словам автора документа, проживающие в стране различные нацменьшинства считают Грузию своей родиной, однако их участие в политической и культурной жизни страны практически незаметно.

Автор петиции полагает, что культура связывает и сближает народы: "В Грузии Новруз отмечается долгие годы, это доказывает известная поэма "Богатырь в тигровой шкуре". Объявление Новруза национальным праздником сыграет важную роль в укреплении различных этнических групп, проживающих в Грузии, усилении культурных и социальных связей".

Документ должен набрать 2 тыс. подписей, чтобы законодательный орган принял к рассмотрению.

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Версия на английском языке Novruz may become national holiday of Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Novruzun milli bayram olması tələbi ilə petisiya hazırlanıb

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