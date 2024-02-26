В Грузии почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Кавказском центре права и интеграции в Болнисском районе Грузии прошло памятное мероприятие в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В Кавказском центре права и интеграции в Болнисском районе Грузии прошло памятное мероприятие в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает грузинское бюро Report, собравшиеся почтили минутой молчания память жертв Ходжалинского геноцида и шехидов, сражавшихся за территориальную целостность Азербайджана.

Директор центра Резо Гасанов рассказал, что 32 года назад мирные жители Ходжалы были зверски убиты армянскими захватчиками.

На мероприятии было подчеркнуто, что Ходжалинский геноцид является одним из самых чудовищных преступлений в истории человечества.

В завершение мероприятия был продемонстрирован документальный фильм о Шушинской тюрьме, где долгие годы содержались азербайджанские пленные, которых армяне подвергали жестоким пыткам.