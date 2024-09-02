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В Нью-Йорке состоялась встреча Азербайджано-американской медицинской ассоциации

В Нью-Йорке состоялась встреча Азербайджано-американской медицинской ассоциации В Нью-Йорке состоялась вторая встреча Азербайджано-американской медицинской ассоциации.
Диаспора
2 сентября 2024 г. 08:49
В Нью-Йорке состоялась встреча Азербайджано-американской медицинской ассоциации

В Нью-Йорке состоялась вторая встреча Азербайджано-американской медицинской ассоциации.

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии, прошедшем в "Турецком доме", вновь собрались десятки азербайджанских врачей работающих в США и других странах мира.

На встрече выступили президент Ассоциации Сабина Гаджиева, посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, зампредседателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Эльшад Алиев.

Они подчеркнули важность встречи, было отмечено, что азербайджанские врачи, работающие в США, на высоком уровне представляют нашу страну.

На встрече также обсуждались успехи, достигнутые в различных областях медицины в последние годы, и деятельность азербайджанских врачей, работающих в ведущих медицинских учреждениях мира. В течение дня на мероприятии проводились обсуждения и обмен мнениями по многим важным темам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Azərbaycan-Amerikan Tibb Assosiasiyasının ikinci ümumi toplantısı keçirilib

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