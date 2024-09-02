В Нью-Йорке состоялась встреча Азербайджано-американской медицинской ассоциации

В Нью-Йорке состоялась вторая встреча Азербайджано-американской медицинской ассоциации.
Как сообщает американское бюро
На встрече выступили президент Ассоциации Сабина Гаджиева, посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, зампредседателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Эльшад Алиев.
Они подчеркнули важность встречи, было отмечено, что азербайджанские врачи, работающие в США, на высоком уровне представляют нашу страну.
На встрече также обсуждались успехи, достигнутые в различных областях медицины в последние годы, и деятельность азербайджанских врачей, работающих в ведущих медицинских учреждениях мира. В течение дня на мероприятии проводились обсуждения и обмен мнениями по многим важным темам.