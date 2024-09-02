В Вашингтоне завершился первый Форум американо-азербайджанской молодежи

Завершился Форум американо-азербайджанской молодежи, проходивший в Вашингтоне.

Завершился Форум американо-азербайджанской молодежи, проходивший в Вашингтоне.

Как сообщает американское бюро Report , во второй день форума, организованного при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, Азербайджанской студенческой ассоциацией Вашингтонского университета и Азербайджано-американским альянсом, студенты посетили исторические места Вашингтона.

Представители азербайджанской молодежи, обучающиеся и проживающие в 21 различном штате и городе США, посетили Государственный департамент, исторический район Капитолийского холма, знаменитый Мемориал Линкольну, а также место, где расположен Белый дом.

Студентам рассказали об истории Вашингтона, о музеях города и здании Пентагона.

Отметим, что Форум американо-азербайджанской молодежи проводится впервые. В нем приняли участие азербайджанские студенты, обучающиеся в ведущих вузах США, а также представители азербайджанской молодежи, работающие в этой стране.