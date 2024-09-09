В Баку проходит форум азербайджанских ученых, проживающих за рубежом

Во дворце "Гюлистан" в Баку стартовал форум азербайджанских ученых, проживающих за рубежом.

Во дворце "Гюлистан" в Баку стартовал форум азербайджанских ученых, проживающих за рубежом.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие около 200 научных деятелей, в том числе более 80 азербайджанских ученых из 23 стран.

Целью мероприятия является обмен знаниями и опытом между азербайджанскими учеными, проживающими в разных странах мира, с местным научным сообществом.

В рамках форума ученые посетят города Шуша и Ханкенди, поделятся полезным опытом для восстановления освобожденных территорий, проведут обсуждения с преподавательским составом Карабахского университета.

Форум, который продлится до 11 сентября, организован Ассоциацией азербайджанских ученых мира при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Министерства науки и образования.