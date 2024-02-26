В Германии прошла акция памяти жертв Ходжалинского геноцида

В Кельне прошла акция, посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В Кельне прошла акция, посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, в акции, организованной Европейским азербайджанским центром перед Кельнским собором, приняли участие азербайджанцы, проживающие в Кельне и близлежащих городах, представители дружественных общин.

Участникам акции были продемонстрированы информационные плакаты, отображающие армянский вандализм, жителям города розданы книги, флаеры, брошюры, изданные на немецком и английском языках. Посетители также ознакомились с фотовыставкой, посвященной жертвам Ходжалинского геноцида.

Мероприятие, в котором приняли участие более 200 человек, завершилось исполнением увертюры к опере “Кёроглу”.