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    В Дербенте восстановили памятник Низами Гянджеви

    В парке установлены камеры видеонаблюдения© Report

    Москва. 24 ноября. REPORT.AZ/ Администрация города Дербента восстановила памятник Низами Гянджеви и парк вокруг. 

    Об этом российскому бюро Report сообщил глава местной национально-культурной автономии азербайджанцев Дербента Тельман Гаджалиев.

    По его словам, их обращения в мэрию города на этот раз не остались без внимания.

    "Памятнику восстановили оторванный палец, посадили новые ёлки и почистили территорию парка. Самое главное, что теперь установили камеры видеонаблюдения и это поможет найти вандалов, если таковые объявятся", - сказал глава азербайджанской диаспоры.

    Напомним, что в ночь на 15 ноября неизвестные изуродовали парк Низами в Дербенте, а также повредили памятник. Злоумышленники так и не были найдены.

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