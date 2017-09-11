В День Ульяновска глава города наградил Ислама Гусейнова за благотворительную деятельность

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В День города Ульяновска, 10 сентября 2017 года, председатель Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Ислам Гусейнов был награжден благодарственным письмом городской думы за активное участие в ежегодной акции "Помоги собраться в школу" и развитие благотворительной деятельности в городе Ульяновске.

Как сообщает Report, на главной сцене праздника награду Исламу Ровшановичу вручил глава города Сергей Панчин.

Автономия ежегодно оказывает различную благотворительную помощь, которая является одним из основных направлений деятельности автономии (в частности, под ее шефством находятся детский дом "Гнездышко" и интернат им.Матросова), помощь же школьникам оказывается ежегодно, а в этом году она обеспечила школьными и канцелярскими принадлежностями учеников пяти первых классов средней школы №78 имени Гейдара Алиева, а также помогла ученикам других школ.

"Я поздравляю всех ульяновцев с Днем города, - говорит председатель автономии, - а также благодарен депутатам гордумы и лично Сергею Сергеевичу за то, что высоко отметили деятельность нашей организации и за ежегодно организуемую акцию "Помоги собраться в школу". Поддерживая учеников сегодня, все мы созидаем наше завтра!".