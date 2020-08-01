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Report Georgia

В центре канадского города поднят флаг Азербайджана

В центре канадского города поднят флаг Азербайджана В канадском городе Калгари состоялось шествие-митинг членов азербайджанской общины в поддержку независимого Азербайджана и азербайджанской армии.
Диаспора
1 августа 2020 г. 17:05
В центре канадского города поднят флаг Азербайджана

В канадском городе Калгари состоялось шествие-митинг членов азербайджанской общины в поддержку независимого Азербайджана и азербайджанской армии.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, акция, организованная Азербайджанским культурным обществом Альберта (ALACS), началась с поднятия трехцветного государственного флага перед административным зданием муниципалитета Калгари.

Флаг будет развеваться на территории в течение 24 часов с соответствующего разрешения мэрии.

Во второй половине дня состоялось шествие от здания Olimpik Plaza к площади, где был поднят государственный флаг Азербайджана. Согласно карантинным правилам, в шествии приняли участие 60 наших соотечественников. Во время шествия-митинга развевались государственные флаги Азербайджана, Турции и Канады, демонстрировались плакаты с фотографиями шехидов, погибших во время военных провокаций Армении, различными лозунгами и информацией. В ходе акции прозвучал государственный гимн Азербайджана, прозвучали лозунги "Карабах - это Азербайджан!", "Конец армянской агрессии!" и пр.

Мероприятие завершилось минутой молчания в память о героически погибших на Товузском фронте военнослужащих. 

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Версия на азербайджанском языке Kanadada şəhər mərkəzində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb

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