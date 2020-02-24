В Берлине состоялась встреча наших соотечественников - ФОТО

В столице Германии Берлине состоялась встреча с азербайджанцами, проживающими в различных странах мира.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, наши соотечественники, приехавшие в Берлин из 30 стран, руководители домов Азербайджана и азербайджанских школ "Карабах".

Выступивший на встрече председатель Государственного комитета рассказал о деятельности возглавляемой им структуры, многочисленных проектах, реализуемых в последние годы в сфере организованности диаспор на высоком уровне, обеспечении воскресных азербайджанских школ за рубежом учебником "Азербайджанский язык" и др.

Посол Азербайджана в Германии высоко оценил участие нашей диаспоры во всеевропейском митинге по Карабаху. Он отметил, что диаспорские организации в высшей степени усиливаются и развиваются. Было доведено до внимания, что осуществляемая работа способствует объединению и координации наших соотечественников, в целом, они проявляют последовательную и активную деятельность в сфере укрепления позиций Азербайджана, доведения до мировой общественности Карабахской проблемы.

Выступившие на встрече руководители и члены организаций выразили одобрение работы, проводимой во имя укрепления диаспорского движения во всем мире. Было отмечено значение всеевропейского митинга по Карабаху, организованного Германо-азербайджанским Альянсом по инициативе домов и воскресных школ Азербайджана, открывшихся в различных странах, диаспорских организаций. Было подчёркнуто важное значение таких мероприятий с точки зрения доведения до международных организаций голоса азербайджанцев мира, дальнейшего сплочения диаспорских организаций, воодушевления наших соотечественников.

Были выдвинуты такие предложения, как интенсификация и расширение сферы охвата подобных инициатив, доведение информации о Карабахе, предпочтение новому формату проведения таких мероприятий в соответствии с международными стандартами, признанными мировой общественностью.