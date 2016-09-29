Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 28 октября в Баку пройдет Всемирный форум азербайджанских предпринимателей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

Форум проводится на основе рекомендаций президента Азербайджана Ильхама Алиева, прозвучавших во время выступления главы государства на IV Съезде азербайджанцев мира.

Напомним, что в своем выступлении президент Ильхам Алиев обратился к проживающим за рубежом азербайджанским предпринимателям и призвал их вложить инвестиции в сферы экономики, сельского хозяйства, промышленности, туризма, высоких технологий.

На форуме обсудят ряд вопросов, связанных с ролью проживающих за рубежом азербайджанских бизнесменов в развитии экономики страны в целом, коснутся дополнительных возможностей, создаваемых благоприятной инвестиционной атмосферой, возникшей в результате осуществляемых на государственном уровне последовательных мер, а также факторов, стимулирующих различные сферы экономики в Азербайджане.

Кроме того, на форуме будет проведен обмен мнениями о поощрении вложения иностранными предпринимателями и крупными компаниями инвестиций в Азербайджан.

Одним из основных тем, который будет включен в повестку форума, является защита национальных интересов нашей страны проживающими и работающими в зарубежных странах азербайджанскими предпринимателями, пропаганда азербайджанских реалий и более активное привлечение к работе диаспоры.

Здесь предусматривается участие около 300 проживающих за рубежом азербайджанских бизнесменов, руководителей диаспоры и местных предпринимателей.

На мероприятии также обсудят инициативу создания Союза азербайджанских предпринимателей мира. Кроме того, планируется проведение бизнес-форума с участием приглашенных на мероприятие азербайджанских бизнесменов и встречи с представителями государства и правительства.

Отметим, что в пункте 3 подготовленного на основе рекомендаций президента Ильхама Алиева и утвержденного распоряжением главы Администрации президента №95 от 27 июня 2016 года "Плана мероприятий об обязанностях, исходящих из IV Съезда азербайджанцев мира", в целях агитации проживающих за рубежом азербайджанских бизнесменов в вопрос вложения инвестиций в нашу страну, а также привлечения их в дело созидания диаспоры, в последнем квартале 2016 года предусмотрено проведение учредительного собрания Союза азербайджанских предпринимателей мира.