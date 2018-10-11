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    В азербайджанских селах Грузии решится 30-летняя проблема с дорогами

    © Report

    Тбилиси. 11 октября. REPORT.AZ/ 3-километрвоая дорога, объединяющая с райцентром 4 села Дманисского района Грузии, где проживают азербайджанцы, пришла в негодность.

    Как сообщает грузинское бюро Report, жители сел Хусейнчай, Саламмалик, Мухаммедагалар и Мамишдилер 30 лет страдают из-за бездорожья.

    По словам сельских жителей, из-за плохой дороги посещение и возвращение из райцентра сопровождается трудностями. Из-за того, что дорога разрушена, вся в песке и грязи, детям трудно идти в школу, автомобили застревают на дороге, машины скорой медицинской помощи и такси не могут приехать в села из райцентра.

    Жители несколько раз обращались к руководству Дманисского района из-за проблемы с дорогой, однако по сей день не принято никаких мер по ремонту дороги.

    Глава Дманисского района Георгий Татуашвили заявил журналистам, что осведомлен о плачевном состоянии дороги, ведущей из райцентра к 4 селам: "Уже подготовлен проект по восстановлению дороги. Стоимость проекта составляет 836 тыс. лари. В конце этой недели приступят к ремонту дороги и покроют бетонным покрытием. Ремонтные работы планируется завершить за 4 месяца".

    Отметим, что в селах Хусейнчай, Саламмалик, Мухаммедагалар и Мамишдилер в целом проживают около 300 жителей.

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