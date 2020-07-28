В штате Миннесота проведена акция в поддержку Азербайджана

27 июля в штате Миннесота(США) прошла акция протеста против военных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении вТовузском направлении госграницы нашей страны и продолжения оккупации страной-агрессоромазербайджанских земель.

27 июля в штате Миннесота (США) прошла акция протеста против военных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении в Товузском направлении госграницы нашей страны и продолжения оккупации страной-агрессором азербайджанских земель.

Как передает Report, акция в столице штата городе Сент-Пол проведена при организации Ассоциации Миннесота-Азербайджан. Караван автомобилей с флагами Азербайджана, Турции и США и постерами с различными лозунгами передвигался по городу, привлекая внимание местной общественности к азербайджанским реалиям.

В конце автопробега, который завершился в центре города, прозвучали лозунги “Карабах - это Азербайджан!", "Конец армянской агрессии!", "Конец захватнической политике Армении!", "Пора освободить Карабах!". Наши соотечественники потребовали у Конгресса США, мирового сообщества и международных организаций предпринять решительные шаги, чтобы положить конец агрессивной и захватнической политике Армении, деоккупации азербайджанских земель и восстановления территориальной целостности нашей страны.