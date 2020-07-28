О нас
Report Georgia

В штате Миннесота проведена акция в поддержку Азербайджана

В штате Миннесота проведена акция в поддержку Азербайджана 27 июля в штате Миннесота(США) прошла акция протеста против военных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении вТовузском направлении госграницы нашей страны и продолжения оккупации страной-агрессоромазербайджанских земель.
Диаспора
28 июля 2020 г. 16:44
В штате Миннесота проведена акция в поддержку Азербайджана

27 июля в штате Миннесота (США) прошла акция протеста против военных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении в Товузском направлении госграницы нашей страны и продолжения оккупации страной-агрессором азербайджанских земель.

Как передает Report, акция в столице штата городе Сент-Пол проведена при организации Ассоциации Миннесота-Азербайджан. Караван автомобилей с флагами Азербайджана, Турции и США и постерами с различными лозунгами передвигался по городу, привлекая внимание местной общественности к азербайджанским реалиям.

В конце автопробега, который завершился в центре города, прозвучали лозунги “Карабах - это Азербайджан!", "Конец армянской агрессии!", "Конец захватнической политике Армении!", "Пора освободить Карабах!". Наши соотечественники потребовали у Конгресса США, мирового сообщества и международных организаций предпринять решительные шаги, чтобы положить конец агрессивной и захватнической политике Армении, деоккупации азербайджанских земель и восстановления территориальной целостности нашей страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Minnesota ştatında Azərbaycana dəstək aksiyası keçirilib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджанцы в Ванкувере выразили протест армянской провокации
ФотоАзербайджанцы в Ванкувере выразили протест армянской провокации
26 июля 2020 г. 12:50
В Стамбуле состоялся митинг в поддержку Азербайджана
ФотоВ Стамбуле состоялся митинг в поддержку Азербайджана
25 июля 2020 г. 17:53
В Оттаве прошла акция протеста против оккупационной политики Армении
В Оттаве прошла акция протеста против оккупационной политики Армении
25 июля 2020 г. 17:04
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
25 июля 2020 г. 15:12
Крупнейшие еврейские организации осудили нападения армян на азербайджанцев
ФотоКрупнейшие еврейские организации осудили нападения армян на азербайджанцев
25 июля 2020 г. 12:32
Мехрибан Алиева: Призываю дать справедливую оценку произошедшим событиям
Мехрибан Алиева: Призываю дать справедливую оценку произошедшим событиям
24 июля 2020 г. 17:51
Армяне устроили погром в принадлежащем азербайджанцу ресторане
Армяне устроили погром в принадлежащем азербайджанцу ресторане
24 июля 2020 г. 17:05
Обсуждено положение азербайджанской диаспоры в России
Обсуждено положение азербайджанской диаспоры в России
24 июля 2020 г. 16:54
Хикмет Гаджиев призвал азербайджанцев и правоохранительные органы Канады к бдительности
Хикмет Гаджиев призвал азербайджанцев и правоохранительные органы Канады к бдительности
24 июля 2020 г. 14:10
Посол Азербайджана в США: Терпеливое и культурное поведение наших сограждан - пример для других
ФотоПосол Азербайджана в США: Терпеливое и культурное поведение наших сограждан - пример для других
24 июля 2020 г. 13:10

Последние новости

17:08
ВОЗ: Cезон не влияет на передачу коронавируса Здоровье
17:06
Цзинь Лицюнь переизбран президентом АБИИ Финансы
16:44
В штате Миннесота проведена акция в поддержку Азербайджана Диаспора
16:34
Премьер Великобритании заявил о признаках второй волны COVID-19 в Европе Другие страны
16:03
Халик Мамедов: Наши шаги не должны приводить к массовому сокращению работников Энергетика
15:56
AZAL возобновляет сотрудничество с туркомпаниями Инфраструктура
15:49
В Азербайджане 412 новых случаев заражения COVID-19 Здоровье
15:47
Полиция провела рейд, в отношении 380 человек составлен административный протокол Происшествия
15:43
Украина ввела временный безвизовый режим для туристов из Китая Туризм
15:10
ВидеоКаждая третья женщина в мире подвергается насилию Мультимедиа
15:08
SOCAR может утвердить новый стратегический план развития осенью Энергетика
15:06
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы Религия
14:59
Глава МИД: Бездумные военные действия Армении нацелены на нарушение мирных переговоров Нагорно-карабахский конфликт
14:54
В США выявили более 56 тысяч новых случаев COVID-19 Другие страны
14:32
В ряде районов Баку отключат воду Инфраструктура
Вся новостная лента