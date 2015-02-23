​ОКАУ обратилcя в МККК с просьбой помочь найти пропавших в Украине азербайджанцев

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Проживающие в Украине азербайджанцы обратились в Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН в связи с пропавшими без вести и попавшими в заложники соотечественниками, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ).

"В связи с пропавшими без вести и попавшими в заложники азербайджанцами в восточном регионе Украины, где продолжается конфликт, азербайджанцы, живущие в Украине, обратились в Международный комитет Красного Креста (МККК), Киевский офис ООН и ОБСЕ и соответствующие правоохранительные органы Украины", - говорится в распространенном сообщении.

ОКАУ отмечает, что, начиная с мая 2014 года, в Луганской и Донецкой областях без вести пропали до 10 и взяты в заложники 5 азербайджанцев, в основном граждан Украины. В сообщении отмечается, что "вероятность того, что их число намного больше, очень велика".

В связи с этим конгресс призвал помочь в уточнении количества пропавших без вести и попавших в заложники азербайджанцев: "Пропавшие без вести и попавшие в заложники не были замешаны в произошедшем конфликте. Они, в основном, предприниматели, гражданские лица, живущие в данном регионе. С каждым днем пропажа без вести гражданских лиц, в том числе и азербайджанцев, серьезно беспокоит многочисленных азербайджанцев, живущих в Украине. Такие факты ставят под серьезную угрозу безопасность и азербайджанцев, и представителей других этнических народов, живущих в стране".

Отмечается, что обращение сделано от имени главы ОКАУ Ровшана Тагиева, а также 24 региональных руководителей конгресса азербайджанцев и обществ Украины.