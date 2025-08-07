Участники VI Летнего лагеря диаспорской молодежи посетили Шушу

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, сначала они посетили Иса булагы, затем отправились на Джыдыр дюзю.

Они ознакомилась с историей города и его памятниками - мечетью Юхары Говхар-ага, "расстрелянными памятниками", Гянджинскими воротами Шушинской крепости, Дом-музеем Хуршидбану Натаван, родником Хан гызы.

Молодежь была проинформирована об истории каждого из этих памятников, их архитектурных особенностях и разрушениях, которым они подверглись в период оккупации.

В лагере, проходящем с 3 по 9 августа, участвуют 128 молодых людей из 61 страны.