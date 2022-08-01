Участники III Летнего лагеря диаспорской молодежи посетили могилу великого лидера и II Аллею шехидов

Участники III Летнего лагеря диаспорской молодежи посетили Аллею почетного захоронения и II Аллею шехидов.

Участники III Летнего лагеря диаспорской молодежи посетили Аллею почетного захоронения и II Аллею шехидов.

Как сообщает Report, вначале участники побывали в Аллее почетного захоронения, где с уважением почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.

Затем во II Аллее шехидов участники III Летнего лагеря почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложили цветы на их могилы.

III Летний лагерь диаспорской молодежи будет организован 2-8 августа в городе Шуша – культурной столице Азербайджана.