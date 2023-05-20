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В Берлине проходит акция протеста, организованная южными азербайджанцами

В Берлине проходит акция протеста, организованная южными азербайджанцами В столице Германии Берлине собираются участники акции, приуроченной к очередной годовщине событий 22 мая (1 Хордад) 2006 года.
Диаспора
20 мая 2023 г. 16:28
В Берлине проходит акция протеста, организованная южными азербайджанцами

В столице Германии Берлине проходит акция, приуроченная к очередной годовщине событий 22 мая 2006 года в Иране.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник европейского бюро Report, протестующие собрались на площади "Унтер дер Линден" с различными лозунгами и флагами Азербайджана и Южного Азербайджана.

Они скандируют лозунг ”Свобода, справедливость, национальное правительство".

16:18

В столице Германии Берлине собираются участники акции, приуроченной к очередной годовщине событий 22 мая 2006 года в Иране.

Как сообщает сотрудник европейского бюро Report, протестующие с различными лозунгами, флагами Азербайджана и Южного Азербайджана собираются на площади "Унтер дер Линден" в Берлине.

Девиз акции - ”Свобода, справедливость, национальное правительство".

Митинг протеста начнется несколько позже.

Напомним, что 12 мая 2006 года иранские власти опубликовали в официальной газете “Иран” оскорбительную карикатуру, на которой более 35 млн азербайджанских тюрков, проживающих в Иране, сравнивались с насекомыми, что было встречено резким протестом в Южном Азербайджане.

Силы безопасности вмешались в демонстрации в Тегеране, Занджане, Тебризе, Урмии, Ардебиле, Ахаре, Хамадане, Калейбаре, Мугане, Мияне, Мараге, Хое, Салмасе, Хияве, Гошачае, Сулдузе и Маранде. По официальным данным, в результате обстрелов мирных демонстрантов погибли не менее 30 человек, сотни получили ранения.

Активисты Южного Азербайджана заявляют, что в ходе событий более 5 тысяч протестующих были арестованы и подвергнуты пыткам, около 200 человек были убиты или пропали без вести. Каждый год азербайджанцы и особенно активисты Южного Азербайджана во всем мире чтят память тех, кто погиб в тот день.

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Версия на английском языке ФотоSouthern Azerbaijanis holding protest rally in Berlin
Версия на азербайджанском языке ФотоGüney azərbaycanlılar Berlində aksiya keçirirlər - YENİLƏNİB

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