Свердловский суд разрешил азербайджанской диаспоре постройку мечети в Екатеринбурге

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В течение ближайших пары лет в Екатеринбурге появится мечеть. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, общественная организация "Азербайджан", выиграв суд у областного министерства строительства, получила право на строительство.

Минстрой области не выдавал общественной организации разрешение, мотивируя это необходимостью заключения государственной экспертизы. Истец указал, что такие бумаги нужны для зданий площадью более 1,5 тыс. кв. м, в то время как объемы мечети не превысят 400 кв. м.

"27 сентября суд признал незаконным отказ Минстроя в строительстве. Так что, как только получим разрешение, приступим к возведению мечети. Рассчитываем, что на все работы уйдет полтора-два года", - заявил глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шихлинский.