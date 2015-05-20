Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Скончался советник президента России по культуре азербайджанской национальности.

Как сообщает Report, советник президента Российской Федерации Владимира Путина по культуре в Калуге, азербайджанский художник Садыг Иман оглу Багиров умер на 75-ом году жизни.

Прощание с покойным состоялось в городе Калуга. Здесь участвовали представители азербайджанской, татарской и дагестанской диаспор. Похоронили его на Литвиновском кладбище в Калуге.

Известный общественный деятель Садыг Багиров родился в 1940 году в Баку. С 1978 года жил в Калуге. Являлся членом Союза художников России, участвовал в городских, областных и республиканских выставках. Его произведения в настоящее время хранятся в личных коллекциях в Азербайджане, Украине, России, США, Франции, Италии, Германии, Югославии, Польше и Бразилии.