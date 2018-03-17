Шамиль Тагиев: Азербайджанской диаспоре в России нужны специалисты, которые могут быть представлены на федеральном уровне

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с директором Фонда Развития и возрождения азербайджанской культуры (РВАК) Шамилем Тагиевым.

- Как Вы оцениваете нынешний уровень российско-азербайджанских отношений?

- За последние несколько лет отношение двух стран перешли на новый этап развития. Азербайджан смог доказать региональным партнерам, в том числе и России, свою надежность, способность и силу в реализации глобальных экономических проектов. Поэтому сейчас Азербайджан является центральной площадкой для реализации совместных экономических проектов, таких как Север-Юг и других проектов. С каждым годом растет товарооборот между двумя странами, растет поток российских инвестиций в Азербайджан, для азербайджанских импортеров в России созданы хорошие условия для реализации продукции из Азербайджана. Также нельзя не упомянуть о культурных связях между двумя странами. Но несмотря на все эти положительные оценки двухсторонних отношении, всего этого недостаточно для дальнейших полноценных партнерских отношений. Нужно еще больше работать и укреплять связи на основании общих ценностей двух народов.

- Какую роль сегодня играет азербайджанская диаспора в общественно-политической жизни России?

- Несмотря на то, что была ликвидировано одна федеральная диаспорская организация, а вторая почти не заметна, представители диаспоры очень активно работают на местах. Так, азербайджанская община России принимает активное участие в общественно-политической жизни страны, на сегодняшний день региональные организации на местах имеют собственных депутатов, советников губернаторов, членов общественных палат, профессоров и академиков.

Я думаю, что перспектива азербайджанской диаспоры зависит от самих же ее членов и руководителей. Нельзя забывать что, любая диаспорская организация является российской организацией и должна в первую очередь защищать интересы той страны, где живет и где работает данная диаспора, где растут ее дети, и соответственно не забывать о своей исторической родине.

На последнем Всемирном съезде азербайджанской диаспоры в Баку президент Ильхам Алиев в обращение к представителям диаспор сказал тоже самое о том, что каждый азербайджанец должен быть гордостью той страны, где он живет, он должен первым вставать на защиту и отстаивать интересы страны, гражданином которой он является.

- С какими местными диаспорами наша диаспора тесно сотрудничают? Проводятся ли совместные мероприятия?

- Азербайджанские диаспорские организации входят в общий реестр общественных организации по всей России, соответственно они совместно с многими национальными организациями празднуют какие-либо общие праздники, реализуют проекты. Одними из таких организаций являются татарская, узбекская, турецкая, грузинская диаспоры.

- Насколько активно представлены уроженцы Азербайджана в политических структурах или партиях России?

- Как я отметил выше, азербайджанцы неплохо представлены на местных уровнях. Что касается федерального уровня, то нас там почти нет. И я думаю, что причиной этого является не тот факт, что нас туда не пускают, а в том, что наша община пока не смогла воспитать тех специалистов, которые могли бы быть представлены на федеральном уровне. Но все еще впереди, все зависит от нас самих.

- Азербайджан и Россия сегодня находятся в преддверии президентских выборов. Что Вы можете сказать по этому поводу? Насколько активна азербайджанская диаспора в преддверии выборов?

- Результаты выборов в России и в Азербайджане имеют для региона и в целом для всего мира очень важное значение, поэтому все положительное и отрицательное внимание мирового сообщество устремлено именно к этим двум странам. Сейчас в преддверии выборов глав государств мы видим, что Запад хочет повлиять на итог выборов методом санкций и неудачного шантажа. Но у них ничего не получится, так как народы России и Азербайджана уже видели на примере Сирии, Грузии и Украины, что Запад ничего никогда не сделал в этих странах во благо народа, он учитывал только свои выгоды и действовал в этих странах, исходя из своей корысти, в результате чего страдал простой народ.

Представители азербайджанской диаспоры в преддверии выборов в России проводят различные акции, культурные мероприятие, научные конференции в поддержку Владимира Путина. Одно из таких мероприятий совсем не давно провели и мы в стенах Высшей школы экономики (ВШЭ) на тему российско-азербайджанских отношений.

- Насколько в России сегодня актуален вопрос о создании азербайджаноязычных воскресных школ для нашей диаспоры? Как обстоит дело с пропагандой и сохранением азербайджанских ценностей, в том числе и языка?

- В Москве на базе Фонда РВАК уже шесть лет действует воскресная школа "Идрак", на базе которой любой желающий абсолютно бесплатно может прийти и изучить азербайджанский язык, русский язык, литературу, историю, музыку и иностранные языки. И в течение шести лет через нашу школу прошли тысячи молодых людей различных национальностей.

И по примеру нашей школы в различных регионах РФ также были открыты воскресные школы. Также для пропаганды азербайджанской культуры мы регулярно проводим лекции, семинары, уроки в московских учебных заведениях, организуем там дни культуры и поэзии.

- Какие мероприятия планирует провести азербайджанская диаспора в связи с праздником Новруз?

- Так как праздник Новруз является общегородским праздником в Москве, наши представители и земляки совместно с остальными народами, празднующих Новруз, проведут общий городской праздник. Также в районах и городах Москвы и Московской области на местных уровнях будут праздновать уже местные диаспоры.