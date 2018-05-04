Руководитель диаспоры: Собрав азербайджанцев в Польше воедино, мы создадим координационный центр

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Интервью председателя Молодежного совета азербайджанцев Польши, члена Центрального совета Конгресса азербайджанцев Европы Наиля Ахмеда.

- На каком уровне находится организация азербайджанцев в Европе, в частности, в Польше?

- В период нашей деятельности мы проделали много работ и видим их плоды. Сейчас в Польше азербайджанская молодежь привлекает внимание общества. В настоящее время основной целью нашего нового процесса является формирование активной диаспорской организации в каждой провинции и каждом городе Польши. То есть мы формализуем нашу организацию. Мы уже создали такие организации, как Союз азербайджанцев Варшавы и Союз азербайджанцев Вроцлава. Мы скоро создадим объединение азербайджанцев в Катовице. После создания организаций в большинстве городов мы организуем единый координационный центр. Возможно, этот координационный центр будет в Варшаве. Центр будет создан под названием Конгресс азербайджанцев Польши. Все это происходит в рамках Конгресса азербайджанцев Европы. Потому что в последний год после съезда КАЕ началась централизованная организация и централизованная деятельность в Европе. Участником этого является азербайджанская диаспора в Польше. Мы постоянно координируем все эти процессы с КАЕ, в частности, с его президентом Сахилом Гасымовым. Наша диаспора в дальнейшем будет не разрознена, а объединится под одной крышей как единый центр власти. Самый щепетильный вопрос в том, чтобы избираемые руководителями вновь созданных организаций были умелыми, образованными, полными новых идей молодыми людьми. Теперь каждый станет свидетелем перехода азербайджанской диаспоры в Польше к лоббистским проектам. Скоро будут реализованы наши проекты с местными структурами, законодательными органами.

- Каков процесс централизации с азербайджанцами в других странах Европы? Какие у вас проекты и планы?

- Как я говорил, в последнее время распространился процесс централизации с азербайджанцами в других европейских странах. Причиной этого стал съезд Конгресса азербайджанцев Европы, который некоторое время назад состоялся в столице Голландии, Амстердаме. На плодотворном собрании у нас появилась возможность непосредственно пообщаться с лидерами зарубежной диаспоры. Мы обсудили вопросы привлечения в диаспору новой силы, новой идеи. Мы поделились опытом друг с другом, и я уверен, что эти обсуждения станут большим стимулом для нашей диаспорской деятельности.

7-8 мая КАЕ проведет в Варшаве конференцию в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики. В то же время у нас состоятся встречи в министерстве социальной политики Польши и Бюро ОБСЕ по вопросам демократии и прав человека. Это мероприятие с участием азербайджанских и польских СМИ станет целенаправленным шагом на пути укрепления отношений между двумя странами. В рамках этих встреч мы также примем решение о будущем нашей диаспоры, лоббистских планов в Польше. Эти проекты будут освещены в СМИ при реализации. Мы бы не хотели говорить заранее.