Ровшан Тагиев: Тысячи азербайджанцев сражаются за территориальную целостность Украины

17:26 "Сотни, тысячи азербайджанцев сражаются за территориальную целостность Украины".

Сотни, тысячи азербайджанцев сражаются за территориальную целостность Украины.

Об этом Report заявил председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев.

"За последние три месяца многие азербайджанцы покинули Украину, но некоторые из них возвращаются. Большая часть работы по эвакуации десятков тысяч азербайджанцев пришлась на посольство и другие организации, в том числе региональные структуры Конгресса азербайджанцев Украины. У нас есть представительства в каждой из 24 областей. В частности, расположенные в западных районах представительства помогли тысячам азербайджанцев в вопросах переезда. Мы проделали большую работу не только по эвакуации азербайджанцев, но и по эвакуации представителей других народов. Более половины проживающих в Украине азербайджанцев остаются в стране. Большинство из тех, кто уехал, - дети и женщины. Мы, Объединенный конгресс азербайджанцев Украины, доставили из США автобусы и машины скорой помощи и передали их в местную службу спасения в Одессе. Десятки тысяч людей были эвакуированы из районов Мариуполя, Запорожья, Херсона и Одессы к середине апреля. Благодаря усилиям бывшего депутата, наполовину азербайджанца, Георгия Логвинского мы помогли людям в Чернигове, Сумах и Харькове", - сказал Тагиев.

Он также подчеркнул, что азербайджанцы-граждане Украины участвуют в сражениях за территориальную целостность страны. "Полагаю, сегодня в Украине решается вопрос безопасности не только самой страны, но и Кавказа и Европы. Выход Украины из войны с полным обеспечением территориальной целостности в интересах и Азербайджана. Сейчас на стороне Украины в войне участвуют сотни, тысячи наших соотечественников. Среди них есть раненые и погибшие, а также получившие звание Национального героя. Мы поддерживаем связь с ранеными в боях азербайджанцами. По моему мнению, участие азербайджанцев -граждан Украины в боях за территориальную целостность страны и освещение информации об этом в СМИ формирует положительный имидж нашего народа", - заявил он.

Р.Тагиев также отметил, что находится в Европе, где у него намечено несколько встреч с европейскими депутатами: "Сейчас мы обсуждаем направление помощи из Италии в Украину. Из Америки ожидается большая партия помощи. Замечательно, что по поручению президента Ильхама Алиева пришла помощь и из Азербайджана. В связи с этим в Украине мнение об азербайджанцах очень положительное".

Глава диаспоры отметил, что в связи с ситуацией в Украине находится в контакте с диаспорами в Европе. “Они помогают по возможности. В целом, мы построили систему таким образом, чтобы наша помощь передавалась напрямую государственным органам - областным администрациям и регистрировалась на месте. К сожалению, во время войны есть те, кто хочет воспользоваться возможностью и заработать деньги, такие случаи тоже бывают. Кроме того, государственные органы должны видеть, что азербайджанцы оказывают гуманитарную помощь, активно участвует в этой работе в областях страны. С первых дней войны азербайджанцы доставляют продовольствие украинским военным на передовой. Азербайджанцы есть и во главе отрядов территориальной обороны», сказал он.