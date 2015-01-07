​Ровшан Тагиев: Негативного отношения к азербайджанцам в Украине нет

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Ассамблея национальностей Украины будет жестко реагировать на любые проявления межнациональной розни, ксенофобии, антисемитизма, расовых и других дискриминаций, в том числе и в отношении граждан Азербайджана. Об этом Report заявил председатель данной структуры Ровшан Тагиев.

По его словам, он внимательно отслеживает ход дела об избиении азербайджанского предпринимателя Шаига Гасанова в Одесской области Украины.

Напомним, гражданин Азербайджана Ш.Гасанов подвергся нападению, когда вышел на прогулку вместе с женой и ребенком 2 января. В результате конфликта с группой молодых людей он был задержан сотрудниками пост-патрульной службы милиции и вместе с семьей доставлен в отделение. Когда Ш.Гасанов выразил протест, почему милиция задержала его с семьей, а не молодых людей, сотрудник правоохранительных органов избил его прикладом автомата, в результате чего он потерял сознание и был доставлен в больницу. По факту возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Р.Тагиев заявил, что провел телефонный разговор с пострадавшим Ш.Гасановым. По его словам, к решению вопроса были подключены общественные организации, а также депутат украинского парламента Алексей Гончаренко, который пообещал взять под контроль данный инцидент.

"Кроме того, мы уже обратились в Генеральную прокуратуру, к исполняющему обязанности главы района, начальнику пост-патрульной службы, сотрудники которой приезжали на место инцидента", - отметил председатель организации, добавив, что было также проинформировано посольство Азербайджана.

Р.Тагиев подчеркнул, что это уже второй подобный случай за последнее время, и Ассамблея национальностей и Объединенный конгресс азербайджанцев Украины прилагают все усилия для решения этого вопроса.

Коснувшись темы межнациональных отношений, он отметил, что в целом, отношения между представителями различных национальностей в Украине нормальные, даже несмотря на то, что на востоке страны проходят военные действия. "Украина - толерантная страна. Тут очень много людей русской национальности, которые придерживаются позиции территориальной целостности Украины и воюют на стороне украинских войск. Так, что тут нет каких-либо проблем с русским языком, люди говорят на нем, телевидение вещает на русском языке", - сказал Р.Тагиев, добавив, что региональный статус имеют те языки, более 10% представителей которого проживают компактно.

Глава Ассамблеи особо отметил, что негативного отношения к азербайджанцам в Украине нет.

"Наша задача, как Конгресса азербайджанцев и лично как главы Ассамблеи национальностей Украины, в случае появления каких-либо сигналов о насилии в отношении азербайджанцев, жестко реагировать и пресекать подобные вещи на корню, чтобы они не повторялись в будущем", - сказал он.

Он подчеркнул, что Ассамблея создана для консолидации разных этнических групп в Украине: "Надо хранить свою культуру, но и еще необходимо, чтобы представители других наций интегрировались в украинское общество - учили язык, культуру, традиции украинского общества. Это нужно, чтобы они были гражданами Украины в полном объеме", - заявил Р.Тагиев.