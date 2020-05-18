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Диаспорские организации провели видеоконференцию, посвященную оккупации Лачына

Прошла видеоконференция, посвященная оккупации Лачына

Действующие в Королевстве Нидерландов азербайджанские диаспорские организации организовали конференцию на тему "Оккупация Лачына: цена больших потерь и роль диаспорской деятельности в доведении карабахских истин до мировой общественности".

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой. 

Видеоконференция, посвященная 28-й годовщине оккупации Лачынского района армянскими вооруженными формированиями, была организована Координационным советом азербайджанцев Нидерландов и Бельгии, Конгрессом азербайджанцев Бенилюкса и Кружком азербайджано-турецкой культуры Голландии.

На видеоконференции приняли участие члены Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии, руководитель Кружка азербайджано-турецкой культуры Голландии Ильхан Ашкын, представители Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Сима Джафарова и Зарифа Сулейманова, студенческая молодежь Нидерландов,  ответственные сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова, Айтен Танрывердиева и пр.

Виртуальная конференция началась с минуты молчания в память о погибших шехидах Карабаха.

Затем были заслушаны выступления и проведены обсуждения. 

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