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    Президент наградил дочь Сируса Тебризли - ФОТО

    Арзу Тебризли удостоена медали За отличие на государственной службе

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев наградил дочь покойного Сируса Тебризли.

    Как сообщает Report, согласно подписанному президентом страны распоряжению "О награждении сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики", дочь С.Тебризли Арзу Тебризли удостоена медали "За отличие на государственной службе".

    Отметим, что журналист, известный общественно-политический деятель, активист народного движения Азербайджана, один из создателей ПЕА, бывший министр печати и информации, экс-депутат Сирус Тебризли скончался в 2013 году в возрасте 71 года. 

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