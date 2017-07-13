Президент наградил дочь Сируса Тебризли - ФОТО

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев наградил дочь покойного Сируса Тебризли.

Как сообщает Report, согласно подписанному президентом страны распоряжению "О награждении сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики", дочь С.Тебризли Арзу Тебризли удостоена медали "За отличие на государственной службе".

Отметим, что журналист, известный общественно-политический деятель, активист народного движения Азербайджана, один из создателей ПЕА, бывший министр печати и информации, экс-депутат Сирус Тебризли скончался в 2013 году в возрасте 71 года.