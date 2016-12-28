Президент Ильхам Алиев: ВАК добился серьезных успехов в укреплении азербайджано-российской дружбы

Москва. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление IV съезду Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), который проходит сегодня в Москве.

Как сообщает московский корреспондент Report, в работе съезда принимают участие помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Назим Ибрагимов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, ряд официальных лиц, а также делегаты из 68 российских регионов.

"Азербайджанская диаспора России занимает особое место среди диаспоральных организаций азербайджанцев мира. ВАК был создан 15 лет назад при участии общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и президента России Владимира Путина. Конгресс по своему организационному принципу и сфере охвата может считаться авангардом азербайджанского диаспорального движения. За годы своей работы ВАК функционировал в целях расширения связей наших соотечественников, в участии в общественно-политической и культурной жизни регионов проживания. Организация добилась серьёзных успехов в укреплении дружбы и стратегического партнёрства между Азербайджаном и Россией", - говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, зачитанного А.Гасановым.

Глава азербайджанского государства также пожелал съезду плодотворной работы и поздравил азербайджанцев России с наступающим Новым годом и Днём солидарности азербайджанцев мира.

В ходе съезда делегаты приняли повестку: будет заслушан отчет руководителя ВАК о работе, проделанной организацией в течение 5 лет, состоятся прения по докладу.

На мероприятии также планируется проведение широких обсуждений, связанных с предстоящими задачами в области доведения до местной общественности правды об Азербайджане, применением современных методов и информационных технологий в пропагандистской работе, проблемами в области защиты прав и свобод наших соотечественников в России и путями их решения, определением стратегии деятельности на предстоящие пять лет. На съезде будет избран новый состав Центрального совета, Президиума, после чего состоится заседание Центрального совета. По итогам мероприятия, как ожидается, будет принят ряд документов и обращений.