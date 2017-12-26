Президент Игорь Додон наградил Конгресс азербайджанцев Молдовы

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Молдова Игорь Додон провел в Кишиневе встречу с представителями общественных организаций проживающих в стране национальных меньшинств.

Как сообщает Report, на встрече присутствовали председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы (КАМ) Вугар Новрузов и один из активистов организации Мухариб Аллахвердиев.

В ходе встречи были обсуждены экономическое и политическое положение в стране, в том числе инициативы этнических граждан страны в связи с этим. Президент Додон отметил, что инициативы этнических народов во всех сферах будут рассмотрены, а предложения приняты во внимание.

Президент Молдовы Игорь Додон в ходе встречи вручил ряду общественных ассоциаций национальных меньшинств в стране Почетный диплом Президента Республики Молдова. Премия была вручена за заслуги во внедрении политики государства по гармонизации межнациональных отношений в Республике Молдова, развитие общих ценностей и межкультурного диалога во имя консолидации системы защиты национальных меньшинств. Адресованный Конгрессу азербайджанцев Молдовы Почетный диплом Игорь Додон вручил Вугару Новрузову.