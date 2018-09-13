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    Президент Грузии примет участие в заседании Международного центра Низами Гянджеви

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Представители Международного центра Низами Гянджеви встретились с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

    Как сообщили Report в Центре, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности Центра.

    Экс-президент Латвии, член Международного центра Низами Гянджеви Валдис Затлерс проинформировал главу Грузии о проделанной Центром работе и планах на будущее. Г.Маргвелашвили выразил желание принять участие на очередном заседании центра на высоком уровне. Сообщается, что он выступит на заседании с докладом.

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