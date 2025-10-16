Представители диаспорских организаций ОТГ побывали в Карабахе

Представители диаспорских организаций стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках II программы INTERNSHIP (стажировка) посетили Шушу и Ханкенди.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, гости сначала побывали в Шуше, им была предоставлена информация об истории города и армянском вандализме против культурного наследия Азербайджана. Участники программы стажировки высоко оценили быстрые восстановительные и реконструкционные работы в городе.

Во время встречи в Карабахском университете в Ханкенди состоялся широкий обмен мнениями о направлениях научных исследований университета и возможностях международного сотрудничества. Затем на площади Победы гостям рассказали об истории города, текущей ситуации, социальной и культурной жизни. Было обращено внимание на стратегическое значение Ханкенди, восстановительные работы и перспективы будущего развития.