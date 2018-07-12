Председатель Конгресса: Мы нацелены на обеспечение победы азербайджанцев в выборных органах Украины - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Недавно в Украине между азербайджанцами и представителями другой национальности возникла небольшая напряженность. Но слава Богу, что не пролилась кровь, все обошлось".

Об этом в интервью Информационному агентству Report сказал председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) по Одесской области Намик Гаджиев.

Report представляет читателям это интервью:

- Как в Одессе, одной из крупнейших провинций Украины, обстоит дело с объединением азербайджанцев вокруг центрального конгресса, с интеграцией в общественно-политическую и административную сферы страны?

- Не могу сказать, как обстоят дела в других местах, но в Одессе азербайджанцы хорошо сплочены. Когда нужно, мы собираемся. Азербайджанцы, живущие в Одессе, объединены вокруг конгресса, существует единая централизация. Ни о каком расколе и речи быть не может. Примером этого могут служить проведенные нами за минувший период мероприятия, связанные как с Азербайджаном, так и с другими вопросами общереспубликанского значения, собрания и совместные заявления,

Что же касается интеграции азербайджанцев в местную общественно-политическую среду, госструктуры, могу сказать, что интеграция пока идет слабо. Но наш конгресс начал работу над этим. У нас есть свои желания и планы касательно этого, и особенно насчет активности молодежи в этих делах.

- Иногда поступает информация о том, что в Одессе произошел какой-то нелицеприятный инцидент или случай, связанный с азербайджанцами. Насколько верна такая информация?

- Здесь не происходит никаких инцидентов, на азербайджанцев здесь не оказывается никакого давления. Но иногда бывают случаи, когда азербайджанцы сами бывают настроены против кого-то, особенно часто это случается среди молодежи. Такие новости доходят и до нас. Мы стараемся полностью устранить такие негативные случаи. Недавно между азербайджанцами и представителями другой национальности возникла небольшая напряженность. Но слава Богу, что не пролилась кровь, все обошлось. Было достигнуто перемирие.

- Что вы можете сказать о своих будущих планах - будь то экономические проекты или представленность азербайджанцев в выборных и административных органах?

- У нас много планов. Я долгое время занимал различные должности в Азербайджане. И в настоящее время я являюсь гражданином Азербайджана, я не принял украинского гражданства. Но, конечно, у меня есть цели, связанные с продвижением других живущих здесь соотечественников. Мы нацелены на более тесное общение с представителями других наций, на то, чтобы собрать вокруг себя много сторонников, обеспечить победу азербайджанцев в выборных органах. И не только в выборных органах, мы хотим, чтобы азербайджанцы были представлены и в местной власти. Здесь есть граждане Украины, которые являются азербайджанцами по национальности, которых любят местные жители.

Например, Ровшан Тагиев, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, президент Ассамблеи национальностей Украины. Его очень уважают представители других наций. Кроме того, мой заместитель в конгрессе, активный член диаспоры Намик Талыбов, член нашего конгресса, представитель "Азербайджанских железных дорог" Натик Нагиев, другие члены - Намик Алиев, Назар Гаджиев, Фамиль Набиев, полковник в запасе Заур Сафаров, предприниматель Джалил Асланов, глава Совета аксакалов Мусаллим Алиев, другие активисты Эльхан Тагиев, Пиривердиев и другие проводят довольно активную работу по сплочению азербайджанцев в Одессе.

В то же время мы хотим приступить к работам бизнес-направленности, чтобы объединить азербайджанцев и предпринимателей других национальностей. Это тоже входит в наши планы.

У нас на высоком уровне налажено сотрудничество с Азербайджанским государственным комитетом по работе с диаспорой, много ожиданий от комитета после назначения туда нового руководителя.