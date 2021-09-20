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Председатель Госкомитета встретился с проживающими в Германии азербайджанцами

Председатель Госкомитета встретился с проживающими в Германии азербайджанцами В функционирующем в городе Мюнхен "Доме Aзербайджана" состоялась встреча с членами общины.
Диаспора
20 сентября 2021 г. 20:31
Председатель Госкомитета встретился с проживающими в Германии азербайджанцами

В функционирующем в городе Мюнхен "Доме Aзербайджана" состоялась встреча с членами общины.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, выступая на мероприятии председатель комитета Фуад Мурадов отметил, что славная победа, одержанная под руководством президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, открыла новую страницу в диаспорском строительстве, высоко оценил работу, проделанную на сегодняшний день азербайджанской диаспорой в Германии, призвал представителей диаспоры и впредь проявлять активность в деле доведения до мира азербайджанских реалий, коснулся важной роли координационных советов и "Домов Азербайджана" в этом направлении, призвал наших соотечественников к активному участию в деятельности "Домов Азербайджана".

На мероприятии был показан посвященный деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой видеоролик, говорилось об изданном Государственным комитетом учебнике "Aзербайджанский язык", поездке представителей диаспоры в Шушу и летних лагерях для диаспорской молодежи.

Затем руководитель "Дома Азербайджана" в Мюнхене Саттар Керимов, заместитель председателя "Дома Aзербайджана" в Кельне Алтай Рустамов и председатель правления Координационного совета азербайджанцев Германии Яшар Мусаев, выступив с докладами отчетного характера, рассказали о деятельности представляемых ими структур во время Отечественной войны.

В ходе обсуждений, проведенных представителями диаспоры после выступлений, высокую оценку получили меры, принятые Государственным комитетом для единства и солидарности диаспоры, были выдвинуты различные предложения, связанные с дальнейшей деятельностью “Домов Азербайджана”, утвержден план работы, связанный с Днем памяти – 27 сентября и Днем Победы - 8 ноября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDiaspor Komitəsinin sədri Almaniyada yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb

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